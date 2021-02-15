Вспышка коронавируса началася в 2019 году, фото: «Ваше здоров'я»

https://racurs.ua/n150440-vspyshka-koronavirusa-v-uhane-v-2019-godu-byl-bolshey-chem-schitalos-voz.html

Ракурс

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухане, где впервые была обнаружена коронавирусная болезнь COVID-19, в декабре 2019 года был гораздо большим, чем считалось.

Это установили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые изучают происхождение коронавируса, сообщает CNN.

То есть, болезнь могла начать распространяться в Китае задолго до ее «официального появления» в середине декабря 2019 года, как сначала считалось, а больных уже было гораздо больше, чем официально выявленные 174 случая.

Руководитель расследовательского направления миссии Питер Бен Эмбарек отмечает, что в декабре 2019 года в Ухане новым коронавирусом могли болеть около 1 тыс. человек. Дело в том, что тогда медики обнаруживали только больных, у которых коронавирусная болезнь протекала в сложной форме.

Сейчас же миссия, в которую вошли 17 ученых ВОЗ и 17 китайских медиков, получила возможность расширить тип исследуемого генетического материала вируса. Это позволило изучить и частичные генетические образцы.

В результате, в частности, были выявлены 13 штаммов коронавируса, которые циркулировали в Ухане уже в декабре 2019 года.

Эмбарек не объяснил, что означает наличие такого большого количества мутаций коронавируса уже в то время, однако опрошенные CNN эпидемиологи считают это свидетельством того, что вирус присутствовал в человеческой популяции задолго до вспышки в Ухане.

Теперь исследовательская группа пытается получить доступ к тысячам образцов донорской крови, собранных в Ухане.

Напомним, в марте 2020 года в МИДе Китая заявили, что коронавирус в страну могли завести американские военные.