Самолеты приземлились, вакцинация стартует — в Раде троллят Степанова

https://racurs.ua/n150443-samolety-prizemlilis-vakcinaciya-startuet-v-rade-trollyat-stepanova.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса должна была начаться в Украине 15 февраля. Об этом ранее обещал министр здравоохранения Максим Степанов и другие должностные лица Минздрава.

Фракция «Голос» напомнила руководителям медицины об этом и поиронизировала на эту тему.

Мы последняя страна в Европе, которая не начала вакцинацию. Это позор. Это очень хороший индикатор эффективности власти, — заявил 15 февраля на заседании согласительного совета в парламенте нардеп Ярослав Железняк.

Нардеп Ольга Стефанишина написала на своей странице в Фейсбук, что «на улице 15 февраля, а это значит, что самолеты с вакциной от Covid-19 уже приземлились в Украине, врач, который должен первым получить прививку, уже ждет свою первую дозу, а массовая вакцинация стартует по плану».

Стефанишина напомнила Степанову о его обещании начать вакцинацию 15 февраля.

Мы не сомневаемся в вас! Хотя в СМИ пишут, что первая поставка Sinovac отсрочена до апреля. А Pfizer задерживается. Но мы понимаем, что это грязные манипуляции каких-то там политиков, которые суют вам палки в колеса. Так где вакцины, господин министр? — написала нардеп.

Сегодня в Минздраве отменили традиционный брифинг по поводу ситуации с коронавирусом.

Ранее Степанов заявил, что готов вакцинироваться любой вакциной, которая будет зарегистрирована в Украине.