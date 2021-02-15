Володимир Зеленський, фото: Global News

https://racurs.ua/ua/n150444-tymoshenko-ta-poroshenko-nazdoganyaut-zelenskogo-sociology-opryludnyly-rezultaty-telefonnogo.html

Ракурс

Володимир Зеленський, чинний президент України, продовжує лідирувати в рейтингу електоральних уподобань українців. Проте його наздоганяють п’ятий президент України Петро Порошенко та лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Про це свідчать результати телефонного опитування громадян, проведеного в період 5−7 лютого 2021 року, оприлюднені на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Якби зараз відбувалися президентські вибори, голоси респондентів розподілилися б так:

Володимир Зеленський — 16,2% (22,7% серед тих, хто визначився з вибором);

Петро Порошенко — 13,1% (18,3% серед тих, хто визначився);

Юлія Тимошенко — 10,3% (14,5% серед тих, хто визначився);

Юрій Бойко — 8,1% (11,4% серед тих, хто визначився);

Ігор Смешко — 5,9% (8,2% серед тих, хто визначився);

Віктор Медведчук — 3,7% (5,1% серед тих, хто визначився);

Володимир Гройсман — 3,2% (4,5% серед тих, хто визначився);

Анатолі Гриценко — 2,9% (4,1% серед тих, хто визначився).

Решта кандидатів мають нижчу підтримку.

В межах дослідження було опитано 2 тис. 5 осіб віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій.

У КМІС наголошують, що метод опитування може дещо впливати на результати. Зокрема, в телефонних опитуваннях, на відміну від опитувань face-to-face, більша частка більш заможних та більш освічених людей, що може відігравати роль в отриманих результатах.