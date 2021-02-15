Як Україна проживе 2021 рік без траншу МВФ, спрогнозували у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n150446-yak-ukrayina-projyve-2021-rik-bez-transhu-mvf-sprognozuvaly-u-sluzi-narodu.html

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Провал переговорів з місією Міжнародного валютного фонду щодо отримання чергового траншу макрофінансової допомоги 15 лютого прокоментували у парламентській фракції Володимира Зеленського «Слуга народу».

Радіти з такого результату безперечно ми не можемо, це негативний результат, тут немає про що говорити, — заявив під час брифінгу у Верховній Раді очільник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Водночас народний депутат від «Слуги народу» додав, що співпраця з будь-яким міжнародним партнером є можливою лише за умови задоволення інтересів обох сторін.

Сторони визнали, що потребують більше часу і додаткових консультацій. Я переконаний, що вони прийдуть до згоди. Співпраця з МВФ триває. Ми переконані, що нам буде набагато важче пройти 2021 рік без чергового траншу МВФ, але це не стане катастрофою. В нас є відповідні ресурси, у нас є можливості… Будуть виконані бюджетні зобов’язання, буде фінансова і валютна стабільність, безперечно буде стабільність гривні в тих межах, які встановив Нацбанк… Ми впораємося, — додав Гетманцев.



Також нардеп-«слуга» зазначив, що «хоче вірити у те, що Україна вже пройшла кризу» і тепер почнеться період зростання.