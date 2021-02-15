Підрив соратника Безлера спровокував зачистку та арешти в окупованій Горлівці

Підрив соратника Безлера Попова, фото — Ліга

https://racurs.ua/ua/n150447-pidryv-soratnyka-bezlera-sprovokuvav-zachystku-ta-areshty-v-okupovaniy-gorlivci.html

Ракурс

В окупованій росіянами Горлівці 15 лютого розпочалися репресії. Причина зачисток та арештів — ранковий підрив одного із соратників ватажка проросійських бойовиків Безлера Сергія Попова.

Східна правозахисна група повідомила, що в’їзд і виїзд з Горлівки перекрили. Заблокований й центр міста.

Бойовики так званого МДБ ДНР і «Народної міліції» відпрацьовують територію, розшукуючи ймовірних підривників авто Попова. За словами правозахисників, вже є перші затримані.

Їхні джерела інформації повідомляють, що у Попова та голови окупаційної адміністрації РФ в Горлівці Івана Приходька тривалий час був конфлікт — вони не можуть поділити вивезення металобрухту з міста.

Попов госпіталізований, його стан здоров’я не критичний.

В Східній правозахисній групі припускають, що ситуацію спецслужби РФ використають, щоб продемонструвати «дії українських спецслужб, спрямовані на ескалацію конфлікту і зрив перемир’я». ЗМІ окупаційних адміністрацій РФ вже звинуватили у підриві українські спецслужби.

Попов був підручним бойовика і одного з лідерів фейкової ДНР Безлера, брав участь в окупації Криму. Замах на нього скоїли о 7.14 в Горлівці. Попов — так званий «Комбат», очолював сепаратистів Горлівки, має позивні «Довгий» і «Дуремар».