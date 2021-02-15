На Занзібарі застрягли близько 180 українських туристів, фото: Chicamod

https://racurs.ua/ua/n150448-180-ukrayinskyh-turystiv-zastryagly-na-zanzibari.html

Ракурс

На Занзібарі через несправність літака застрягли близько 180 українських туристів.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення, — зазначив Ніколенко.

Рейс PQ6972 авіакомпанії SkyUp мав вилетіти до Києва 13 лютого о 12.50 за місцевим часом, повідомляє видання «BBC News Україна».

За інформацією видання, затримку з вильотом пояснюють коронавірусними обмеженнями, через які складно організувати новий рейс.

Зазначається, що серед туристів є також громадяни Білорусі.

Занзібар — розташованих в Індійському океані архіпелаг, що входить до складу східноафриканської країни Танзанія. В останні роки він почав набувати в Україні популярності як тропічний курорт.

Нагадаємо, у березні 2020 року через коронавірусні обмеження 740 українських туристів застрягли в Індонезії на острові Балі.