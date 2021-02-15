Ціни на тепло і гарячу воду — як діятиме тарифний меморандум, пояснили в уряді

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Як тарифний меморандум, підписаний 9 лютого між Кабінетом міністрів, мерами міст, «Нафтогазом» і Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вплине на тарифи на тепло і гарячу воду, розповів 15 лютого міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час виступу на форумі «Україна 30».

Вартість послуг теплопостачання та постачання гарячої води до кінця опалювального сезону не змінюватимуться. Меморандум дозволить підготуватися до наступного опалювального сезону та забезпечити теплом українців впродовж 2021−2022 років, — зазначив міністр.

За словами чиновника, вільний ринок газу, який запрацював в Україні з 1 серпня 2020 року, не означає хаос або безвідповідальність постачальників. Тому держава контролює якість надання послуг.

Роздрібна вартість газу у високий сезон прогнозовано зросла, і для цього є об'єктивні фактори. Початок 2021 року виявився набагато холоднішим 2020 року, тому загальний прогноз кінця зими відчутно вищий, аніж у три попередні теплі зими. Якщо проаналізувати минулу зиму, то грудень-січень-лютий був об'єктивно теплішим, порівняно з цим сезоном. Це також дуже істотно впливає на ситуацію, яку ми маємо щодо тарифів на газ, — зауважив Чернишов.

Він нагадав, що у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, ухвалення яких дозволить створити державну житлово-комунальну інспекцію.

Це буде арбітр у відносинах споживача з виконавцями послуг і позитивний ефект від роботи інспекції отримає в першу чергу, кінцевий споживач. Наприклад, інспекція зможе перевіряти економічне обґрунтування тарифів на комунальні послуги і стежити за якістю цих послуг. Інспектори проводитимуть як планові, так і позапланові перевірки за зверненнями споживачів, — резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тарифи на теплопостачання та гарячу воду у поточному опалювальному сезоні можуть зафіксувати Кабмін та мери міст.