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Через снігові замети на Житомирщині хвору дівчину довелося везти до лікарні підводою, фото: ДСНС

Швидка та пожежники застрягли — через замети на Житомирщині хвору дитину везли до лікарні підводою (ФОТО)

15 лют 2021, 14:02
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На Житомирщині хвору 14-річну дівчину довелося везти до лікарні підводою, оскільки швидка допомога та спецавтомобіль рятувальників не змогли проїхати через снігові замети.

Інцидент стався 14 лютого, повідомляє прес-служба ДСНС Житомирської області.

Зазначається, що о 11.35 14 лютого до рятувальників надійшло повідомлення, що в районі села Хотиж Барашівської територіальної громади у снігових заметах застрягла швидка, яка їхала на виклик до 14-річної пацієнтки у село Зелениця.

Рятувальники, які прибули за викликом, забрали лікаря в пожежний автомобіль та продовжили рух, проте за декілька сотень метрів стало зрозуміло, що і спецавтомобіль пожежників не зможе проїхати крізь снігові замети.

Тож лікар та командир відділення відправилися до хворої пішки.

Місцеві жителі організували гужову повозку та у супроводі фахівця кіньми доставили хвору до пожежної автоцистерни, — зазначають у ДСНС.

Після цього пацієнтку рятувальники транспортували на спецтехніці, а далі на ношах — до автомобіля швидкої допомоги, який вивільнили зі снігового замету.

По тому медики змогли самостійно продовжити рух до районної лікарні, — додають у ДСНС.

Через снігові замети на Житомирщині хвору дівчину довелося везти до лікарні підводою, фото: ДСНС

Через снігові замети на Житомирщині хвору дівчину довелося везти до лікарні підводою, фото: ДСНС


Через снігові замети на Житомирщині хвору дівчину довелося везти до лікарні підводою, фото: ДСНС

Через снігові замети на Житомирщині хвору дівчину довелося везти до лікарні підводою, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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