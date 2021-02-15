Через снігові замети на Житомирщині хвору дівчину довелося везти до лікарні підводою, фото: ДСНС

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На Житомирщині хвору 14-річну дівчину довелося везти до лікарні підводою, оскільки швидка допомога та спецавтомобіль рятувальників не змогли проїхати через снігові замети.

Інцидент стався 14 лютого, повідомляє прес-служба ДСНС Житомирської області.

Зазначається, що о 11.35 14 лютого до рятувальників надійшло повідомлення, що в районі села Хотиж Барашівської територіальної громади у снігових заметах застрягла швидка, яка їхала на виклик до 14-річної пацієнтки у село Зелениця.

Рятувальники, які прибули за викликом, забрали лікаря в пожежний автомобіль та продовжили рух, проте за декілька сотень метрів стало зрозуміло, що і спецавтомобіль пожежників не зможе проїхати крізь снігові замети.

Тож лікар та командир відділення відправилися до хворої пішки.

Місцеві жителі організували гужову повозку та у супроводі фахівця кіньми доставили хвору до пожежної автоцистерни, — зазначають у ДСНС.

Після цього пацієнтку рятувальники транспортували на спецтехніці, а далі на ношах — до автомобіля швидкої допомоги, який вивільнили зі снігового замету.