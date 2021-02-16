Законопроект об отставке Сытника зарегистрировали в Раде

Законопроект об отставке Сытника зарегистрировали Раде. Фото: umoloda.kiev.ua

https://racurs.ua/n150488-zakonoproekt-ob-otstavke-sytnika-zaregistrirovali-v-rade.html

Ракурс

Законопроект об отставке главы НАБУ Артема Сытника зарегистрировали в Верховной Раде.

Документ под № 5070 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины» в парламент подал Кабинет министров. Зарегистрировали проект закона 15 февраля. Об этом указывается на сайте ВРУ.

По состоянию на утро 16 февраля текст законопроекта еще отсутствует. Однако вчера о сути документа сообщали глава Минюста Денис Малюська и глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин. Отмечалось, что правки Кабинета министров к закону «О Национальном антикоррупционном бюро Украины относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины» предусматривают увольнение директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что после решений КСУ о признании неконституционным указа о назначении Сытника директором НАБУ и положения закона о НАБУ в части участия президента в отборе и назначении директора НАБУ, перед правительством встала задача закрыть соответствующую пробел в законе и урегулировать вопрос статуса НАБУ и его директора.

В «Центре противодействия коррупции» утверждали, что предложенная новым законопроектом процедура гарантирует президенту избрание подконтрольного ему директора НАБУ.