Артем Сытник, фото: НАБУ

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Артема Сытника, действующего директора НАБУ, могут уволить в случае поддержки парламентом недавно утвержденного правительством законопроекта «О Национальном антикоррупционном бюро Украины относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины».

Денис Малюська, министр юстиции Украины, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал это решение правительства.

По словам Малюськи, после решений Конституционного суда о признании неконституционным указа о назначении Сытника директором НАБУ и положения закона о НАБУ в части участия президента в подборе и назначении директора НАБУ, перед правительством встала задача закрыть соответствующую пробел в законе и урегулировать вопрос статуса НАБУ и его директора.

Его закрытие — одно из условий сотрудничества с МВФ, — отмечает Малюська.

Министр отметил, что «первым подходом к барьеру» в этом вопросе стал законопроект № 4437, которым правительство предлагало на уровне закона предоставить Артему Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре. Однако этот законопроект не был поддержан Верховной Радой.

Впоследствии правительство «сделало второй подход» — новый законопроект, который предоставит НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора НАБУ. Также отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ.

Посмотрим какой будет реакция парламента на этот законопроект, — отметил Малюська.



Малюська добавил, что его «фаворитом» является законопроект № 4437.

Напомним, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин утверждает, что увольнение Сытника является личным решением президента Украины Владимира Зеленского, который таким образом отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19.