Врач Кузьменко стала кандидатом в нардепы от ЕС. Фото: София Федина в Facebook

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Ракурс

Врач Юлия Кузьменко выдвинута партией «Европейская солидарность» на довыборы в Верховную Раду по мажоритарному округу № 50.

Решение о выдвижении Кузьменко было принято на обращение ветеранских и волонтерских организаций. Довыборы в 50-м округе Донецкой области состоятся 28 марта 2021 года. Об этом сообщила народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина в Facebook и пресс-служба политсилы.

По Донетчине по избирательному округу № 50 (Покровск, Мирноград, Доброполье) от «Европейской солидарности» будет баллотироваться Юля Кузьменко, — говорится в сообщении нардепа.



Как известно, Юлия Кузьменко — профессиональный педиатр-кардиолог, волонтер и военный медик. В 2019 году стала подозреваемой в деле об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета, вместе с музыкантом Андреем Антоненко и военной медсестрой Яной Дугарь. Свою причастность к преступлению они отрицают.

Напомним, кандидатом в народные депутаты в округе № 87 в Ивано-Франковской области от «Европейской солидарности» стала Маруся Звиробий (Елена Самбул). На довыборах в Раду в этом округе ее соперниками станут легендарный украинский силач Василий Вирастюк от партии «Слуга народа», представитель партии «За будущее» Александр Шевченко и представитель «Свободы» Руслан Кошулинский.