Санкции и для «Квартала 95» требуют в Раде, фото — Главком

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Ракурс

Санкции для «Квартала 95» требуют в Раде. Закрыть студию требует народный депутат Гео Лерос. Он обратился в Совет национальной безопасности и обороны, чтобы тот проверил ООО «Квартал 95» по поводу пропаганды терроризма и сотрудничества с подсанкционными российскими структурами.

Лерос на своей странице в Фейсбук 15 февраля обнародовал текст соответствующего депутатского обращения в СНБО.

В следующую повестку дня СНБО должен быть включен вопрос о введении санкций в отношении ООО «Квартал 95» и его бенефициаров. 10 февраля соответственное обращение я направил на секретаря СНБО, — заявил внефракционный депутат.

Он напомнил, что программу «Лига смеха» до победы на президентских выборах 2019 года вел Владимир Зеленский. Он до сих пор владеет правами на соответствующую торговую марку, которую продали российскому телеканалу СТС. Им владеет медиахолдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) и российский госбанк ВТБ.

Зеленский сообщил в декларации, что в конце 2020 года получил от ООО «Квартал 95» роялти на более чем 4,5 млн грн.

И ВТБ, и банк «Россия» — под международными санкциями за аннексию украинского Крыма Россией и ее причастность к конфликту на Донбассе. Съемки новой телепередачи состоятся в Москве с последующей трансляцией на российском канале СТС. Этот канал с мая 2020 года приобщен к санкционному списку СНБО Украины, — рассказывает Лерос.

Также свои заявки на участие в кастинг-фестивале подали команды из оккупированных территорий Украины и аннексированного Крыма.

Лерос напомнил информацию Liga.net, которая писала, что, кроме продажи франшизы, Зеленский «продавал» покупателю и свои сценарии.