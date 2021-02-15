В Антарктиде зацвел снег. Фото: Anna Soina и Yevhenii Prokopchuk в Facebook

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Ракурс

Снег в Антарктиде зацвел — такое явление, как «цветение» цвета наблюдается в конце антарктического лета в районе украинской станции «Академик Вернадский».

В 2021 году снег снова изменил цвет и вместо белого стал зеленым и малиновым. Такая окраска появляется вследствие развития в снегу микроскопических водорослей, которые размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу в течение всей зимы. Споры начинают прорастать, когда погодные условия становятся благоприятными. Об этом 15 февраля сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook.

По словам специалистов, зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный — каротиновый слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей. Эксперты считают, что «цветение» снега способствует изменению климата, потому что из-за окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. Из-за этого в нем развивается все больше ярких водорослей, от чего таяние еще ускоряется.

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий отметил, что вскоре начнется исследование этого необычного явления. По его словам, результаты этой работы позволят по-новому оценить масштаб таяния антарктических снегов в результате глобального потепления.

Напомним, лед наиболее холодного континента Земли — Антарктиды, случайно помог учеными раскрыть одну из тайн планеты Марс.