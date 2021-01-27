Лед Антарктиды случайно раскрыл тайну Марса

Ледяные просторы Антактиды, фото:

https://racurs.ua/n149608-led-antarktidy-sluchayno-raskryl-taynu-marsa.html

Ракурс

Лед Антарктиды, наиболее холодного континента Земли, случайно помог учеными раскрыть одну из тайн Марса.

Минерал ярозит, который относится к классу сложных сульфатов, был обнаружен на Марсе в 2004 году зондом Opportunity, который исследовал пыль Красной планеты. Это открытие дало основания считать, что когда-то на Марсе была вода, которая является необходимым компонентом для образования ярозита, сообщает издание Scince.

Однако процесс появления марсианского ярозита оставался тайной, поскольку для его образования необходимы достаточно специфические условия — кроме воды, нужны также железо, сульфат-анионы, калий и кислая среда.

Ученые выдвинули несколько теорий возникновения марсианского ярозита:

ярозит мог возникнуть в результате испарения небольшого количества соленой воды с низким pH, что соответствует кислой среде. Однако щелочные базальтовые породы в коре Марса нейтрализовали бы кислую реакцию этой среды;

ярозит мог образоваться в результате сдавливания пыли толщей ледяных отложений, которые могли покрывать Марс миллиарды лет назад. Однако этот процесс раньше никогда не наблюдали нигде в Солнечной системе.

Геолог из Миланского университета Джованни Бакколо во время исследований льда Антарктиды случайно обнаружил в ее толще на большой глубине странные частицы пыли, дальнейший анализ которых показал, что это ярозит.

Это свидетельствует, что и на Марсе ярозит мог возникнуть таким же образом. К тому же на Красной планете этого минерала очень много, что может свидетельствовать, что когда-то Марс могли покрывать массивные ледники.

Напомним, на орбите Марса обнаружили обломок спутника Земли Луны.