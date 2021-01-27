Лід Антарктиди випадково розкрив таємницю Марса

Крижані простори Антактиди

https://racurs.ua/ua/n149608-lid-antarktydy-vypadkovo-rozkryv-taiemnycu-marsa.html

Ракурс

Лід Антарктиди, найбільш холодного континенту Землі, випадково допоміг ученими розкрити одну з таємниць Марса.

Мінерал ярозит, який належить до класу складних сульфатів, був виявлений на Марсі у 2004 році зондом Opportunity, котрий досліджував пил Червоної планети. Це відкриття дало підстави вважати, що колись на Марсі була вода, котра є необхідним компонентом для утворення ярозита, повідомляє видання Scince.

Однак процес появи марсіанського ярозита залишався таємницею, оскільки для його утворення необхідні досить специфічні умови — крім води, потрібні також залізо, сульфат-аніони, калій і кисле середовище.

Учені висунули кілька теорій виникнення марсіанського ярозиту:

ярозит міг виникнути в результаті випаровування невеликої кількості солоної води з низьким pH, що відповідає кислому середовищу. Однак лужні базальтові породи в корі Марса нейтралізували б кислу реакцію цього середовища;

ярозит міг утворитися в результаті здавлювання пилу товщею крижаних відкладень, котрі могли покривати Марс мільярди років тому. Проте цей процес раніше ніколи не спостерігали ніде в Сонячній системі.

Геолог з Міланського університету Джованні Бакколо під час досліджень криги Антарктиди випадково виявив у її товщі на великій глибині дивні частинки пилу, подальший аналіз яких показав, що це ярозит.

Це свідчить, що і на Марсі ярозит міг виникнути в такий спосіб. До того ж на Червоній планеті цього мінералу дуже багато, що може свідчити, що колись Марс могли покривати масивні льодовики.

Нагадаємо, на орбіті Марса виявили уламок супутника Землі Місяця.