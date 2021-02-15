В Антарктиді зацвів сніг. Фото: Anna Soina та Yevhenii Prokopchuk у Facebook

https://racurs.ua/ua/n150460-v-antarktydi-zacviv-snig-foto.html

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Сніг в Антарктиді зацвів — таке явище, як «цвітіння» цвіту спостерігається наприкінці антарктичного літа в районі української станції «Академік Вернадський».

У 2021 році сніг знову змінив колір і замість білого став зеленим та малиновим. Таке забарвлення з’являється внаслідок розвитку в снігу мікроскопічних водоростей, які розмножуються спорами, котрі не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом всієї зими. Спори починають проростати, коли погодні умови стають сприятливими. Про це 15 лютого повідомив Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

За словами фахівців, зелений колір дає пігмент хлорофіл, а червоний — каротиновий шар, який містять клітини деяких видів мікроводоростей. Експерти вважають, що «цвітіння» снігу сприяє зміні клімату, бо через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Через це у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується.

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зазначив, що незабаром почнеться дослідження цього незвичайного явища. За його словами, результати цієї роботи дозволять по-новому оцінити масштаб танення антарктичних снігів внаслідок глобального потепління.

Нагадаємо, лід найбільш холодного континенту Землі — Антарктиди, випадково допоміг ученими розкрити одну з таємниць планети Марс.