До 2025 року планують реконструювати аеропорт «Київ», фото: аеропорт «Київ»

https://racurs.ua/ua/n150461-aeroport-kyyiv-planuut-rekonstruuvaty-detali-dokument.html

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Аеропорт «Київ» планують реконструювати, здійснення реконструкції заплановане на 2021−2025 роки.

Відповідне рішення ухвалила КМДА, повідомляє прес-служба летовища.

Реконструкція передбачає:

подовження злітно-посадкової смуги (ЗПС) на 500 м (до 2 тис. 810 м);

будівництво нових руліжних доріжок, перонів, світлосигнального обладнання;

модернізація іншого устаткування.

Очікується, що після реконструкції летовище зможе приймати сучасні літаки з більшою пасажиромісткістю та меншим рівнем шуму, такі як Airbus A321.

До кінця 2025 року столичний аеропорт «Київ» оновиться і стане більш технологічним, інноваційним і безпечним, — запевняють у прес-службі летовища.

Нагадаємо, у червні 2020 року міжнародний аеропорт «Київ» у Жулянах відкрили для регулярних міжнародних рейсів.