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До 2025 року планують реконструювати аеропорт «Київ», фото: аеропорт «Київ»

Аеропорт «Київ» планують реконструювати — деталі (ДОКУМЕНТ)

15 лют 2021, 16:32
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Аеропорт «Київ» планують реконструювати, здійснення реконструкції заплановане на 2021−2025 роки.

Відповідне рішення ухвалила КМДА, повідомляє прес-служба летовища.

Реконструкція передбачає:

  • подовження злітно-посадкової смуги (ЗПС) на 500 м (до 2 тис. 810 м);
  • будівництво нових руліжних доріжок, перонів, світлосигнального обладнання;
  • модернізація іншого устаткування.

Очікується, що після реконструкції летовище зможе приймати сучасні літаки з більшою пасажиромісткістю та меншим рівнем шуму, такі як Airbus A321.

До кінця 2025 року столичний аеропорт «Київ» оновиться і стане більш технологічним, інноваційним і безпечним, — запевняють у прес-службі летовища.


Нагадаємо, у червні 2020 року міжнародний аеропорт «Київ» у Жулянах відкрили для регулярних міжнародних рейсів.

Джерело: Ракурс


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