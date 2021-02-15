К 2025 году планируют реконструировать аэропорт «Киев», фото: аэропорт «Киев»

https://racurs.ua/n150461-aeroport-kiev-planiruut-rekonstruirovat-detali-dokument.html

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Аэропорт «Киев» планируют реконструировать, проведение реконструкции запланировано на 2021−2025 годы.

Соответствующее решение приняла КГГА, сообщает пресс-служба аэропорта.

Реконструкция предусматривает:

удлинение взлетно-посадочной полосы (ВПП) на 500 м (до 2 тыс. 810 м);

строительство новых рулежных дорожек, перронов, светосигнального оборудования;

модернизация другого оборудования.

Ожидается, что после реконструкции аэропорт сможет принимать современные самолеты с большей пассажировместимостью и меньшим уровнем шума, такие как Airbus A321.

К 2025 году столичный аэропорт «Киев» обновится и станет более технологичным, инновационным и безопасным, — уверяют в пресс-службе аэропорта.

Напомним, в июне 2020 года международный аэропорт «Киев» в Жулянах открыли для регулярных международных рейсов.