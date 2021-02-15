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К 2025 году планируют реконструировать аэропорт «Киев», фото: аэропорт «Киев»
Аэропорт «Киев» планируют реконструировать — детали (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n150461-aeroport-kiev-planiruut-rekonstruirovat-detali-dokument.htmlРакурс
Аэропорт «Киев» планируют реконструировать, проведение реконструкции запланировано на 2021−2025 годы.
Соответствующее решение приняла КГГА, сообщает пресс-служба аэропорта.
Реконструкция предусматривает:
- удлинение взлетно-посадочной полосы (ВПП) на 500 м (до 2 тыс. 810 м);
- строительство новых рулежных дорожек, перронов, светосигнального оборудования;
- модернизация другого оборудования.
Ожидается, что после реконструкции аэропорт сможет принимать современные самолеты с большей пассажировместимостью и меньшим уровнем шума, такие как Airbus A321.
К 2025 году столичный аэропорт «Киев» обновится и станет более технологичным, инновационным и безопасным, — уверяют в пресс-службе аэропорта.
Напомним, в июне 2020 года международный аэропорт «Киев» в Жулянах открыли для регулярных международных рейсов.
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