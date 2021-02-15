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К 2025 году планируют реконструировать аэропорт «Киев», фото: аэропорт «Киев»

Аэропорт «Киев» планируют реконструировать — детали (ДОКУМЕНТ)

15 фев 2021, 16:32
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Аэропорт «Киев» планируют реконструировать, проведение реконструкции запланировано на 2021−2025 годы.

Соответствующее решение приняла КГГА, сообщает пресс-служба аэропорта.

Реконструкция предусматривает:

  • удлинение взлетно-посадочной полосы (ВПП) на 500 м (до 2 тыс. 810 м);
  • строительство новых рулежных дорожек, перронов, светосигнального оборудования;
  • модернизация другого оборудования.

Ожидается, что после реконструкции аэропорт сможет принимать современные самолеты с большей пассажировместимостью и меньшим уровнем шума, такие как Airbus A321.

К 2025 году столичный аэропорт «Киев» обновится и станет более технологичным, инновационным и безопасным, — уверяют в пресс-службе аэропорта.


Напомним, в июне 2020 года международный аэропорт «Киев» в Жулянах открыли для регулярных международных рейсов.

Источник: Ракурс


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