В мире началась вакцинация от коронавируса, фото:

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Вакцинация от коронавируса уже активно осуществляется в ряде стран мира, что позволяет ученым уточнить эффективность применяемых вакцин.

Так, недавно были уточнены данные по эффективности вакцины Pfizer, которая активно применяется в Израиле, сообщает издание The Times of Israel.

В рамках соответствующего исследования ученые сравнили данные по 600 тыс. человек, которые получили необходимые две дозы вакцины Pfizer (из них — 170 тыс. человек были старше 60 лет, 430 тыс. — в возрасте от 16 до 59 лет) с группой из 600 тыс. невакцинированных людей.

Оказалось, что в привитой группе случаи симптоматической инфекции были снижены на 94%, по сравнению с непривитыми, а количество случаев серьезного течения заболевания была меньше на 92%.

Также отмечается, что эффективность вакцины Pfizer может вырасти еще больше спустя несколько недель после введения второй дозы препарата.

Напомним, в Минздраве Украины заявили, что поступления вакцины Pfizer в нашу страну несколько задерживается в связи с «техническими моментами по логистике».