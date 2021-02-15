Уволили директора больницы на Львовщине из-за смерти пациентов. Фото: bashinform.ru

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Директора Жовковской районной больницы Игоря Шевцива уволили с должности.

В ноябре 2020 года там умерли два пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Основанием для увольнения Шевцива является поданное им заявление. А нового руководителя медучреждения будут выбирать на открытом конкурсе. Об этом 15 ноября сообщил городской голова Жовквы Олег Вольский на собственной странице в Facebook.

В соответствии с изданным мной распоряжением — с 15 февраля 2021 года уволен Шевцив Игорь Евгеньевич с должности директора КНП «Жовковская больница» («Жовковская ЦРБ»), — говорится в сообщении.

Отмечается, что до определения победителя конкурса в должности директора будет находиться заместитель директора больницы Владимир Боровик.

Напомним, 27 ноября в Жовковской больнице во Львовской области два пациента в возрасте 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, умерли из-за отключения электроэнергии. Оказалось, что в тот день с 17.50 до 19.10 в больнице не было света.

Смерть в больнице этих двух человек из-за отключения электроснабжения стала причиной масштабных проверок в больницах по всей Украине.