Звільнили директора лікарні на Львівщині через смерть пацієнтів. Фото: bashinform.ru

https://racurs.ua/ua/n150458-zvilnyly-dyrektora-likarni-na-lvivschyni-cherez-smert-paciientiv-na-shvl-dokument.html

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Директора Жовківської районної лікарні Ігоря Шевціва звільнили з посади.

У листопаді 2020 року там померли двоє пацієнтів, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Підставою для звільнення Шевціва є подана ним заява. А нового керівника медзакладу обиратимуть на відкритому конкурсі. Про це 15 листопада повідомив міський голова Жовкви Олег Вольський на власній сторінці у Facebook.

Відповідно до виданого мною розпорядження — з 15 лютого 2021 року звільнено Шевціва Ігоря Євгеновича з посади директора КНП «Жовківська лікарня» («Жовківська ЦРЛ»), — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до визначення переможця конкурсу на посаді директора перебуватиме заступник директора лікарні Володимир Боровик.

Нагадаємо, 27 листопада у Жовківській лікарні в Львівській області двоє пацієнтів віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень, померли через відключення електроенергії. Виявилося, що того дня з 17.50 до 19.10 в лікарні не було світла.

Смерть у лікарні цих двох осіб через вимкнення електропостачання стала причиною масштабних перевірок у лікарнях по всій Україні.