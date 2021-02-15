Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Звільнили директора лікарні на Львівщині через смерть пацієнтів. Фото: bashinform.ru

Звільнили директора лікарні на Львівщині через смерть пацієнтів на ШВЛ (ДОКУМЕНТ)

15 лют 2021, 15:56
999

Директора Жовківської районної лікарні Ігоря Шевціва звільнили з посади.

У листопаді 2020 року там померли двоє пацієнтів, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Підставою для звільнення Шевціва є подана ним заява. А нового керівника медзакладу обиратимуть на відкритому конкурсі. Про це 15 листопада повідомив міський голова Жовкви Олег Вольський на власній сторінці у Facebook.

Відповідно до виданого мною розпорядження — з 15 лютого 2021 року звільнено Шевціва Ігоря Євгеновича з посади директора КНП «Жовківська лікарня» («Жовківська ЦРЛ»), — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до визначення переможця конкурсу на посаді директора перебуватиме заступник директора лікарні Володимир Боровик.

Документ: Oleg Volskyi у Facebook


Нагадаємо, 27 листопада у Жовківській лікарні в Львівській області двоє пацієнтів віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень, померли через відключення електроенергії. Виявилося, що того дня з 17.50 до 19.10 в лікарні не було світла.

Смерть у лікарні цих двох осіб через вимкнення електропостачання стала причиною масштабних перевірок у лікарнях по всій Україні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів