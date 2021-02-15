Вакцину Pfizer від COVAX доведеться ще трохи зачекати — Степанов

https://racurs.ua/ua/n150457-vakcynu-pfizer-vid-covax-dovedetsya-sche-trohy-zachekaty-stepanov.html

Ракурс

Вакцина Pfizer від коронавірусу ще не прибула в Україну. Поставку від COVAX доведеться зачекати.

Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна повністю готова до старту вакцинації від коронавірусу, але поставки вакцини проходять «технічні моменти з логістики».

Перша партія Pfizer надійде 16—17 лютого, розповів Степанов в ефірі телеканалу «Інтер».

Я говорив, що з 15 лютого розпочнеться вакцинація. Це дата, яку я особисто називав, виходячи з поставки вакцин. Джерела постачання затримуються. Щодо AstraZeneca, то зараз тривають технічні моменти щодо логістики відправки вакцини. 16—17 лютого, я думаю, ми очікуємо вакцину в Україні, — запевнив міністр.

Він переконує, що Київ виконав усі формальності і нині вакцини вже вантажать, щоб відправити в Україну. МОЗ сформувало 347 мобільних бригад для вакцинації, всього створять 572 групи.

«Ракурс» повідомляв, що в Україні створять онлайн-платформу, де можна буде записатися у чергу на вакцинацію від коронавірусу.

Раніше Степанов заявляв, що у лютому Україна отримає від різних виробників 1 млн доз вакцин, ще мільйон — у березні.