Вакцину Pfizer от COVAX придется еще немного подождать — Степанов

https://racurs.ua/n150457-vakcinu-pfizer-ot-covax-pridetsya-esche-nemnogo-podojdat-stepanov.html

Ракурс

Вакцина Pfizer от коронавируса еще не прибыла в Украину. Поставку от COVAX придется подождать.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина полностью готова к старту вакцинации от коронавируса, но поставки вакцины проходят «технические моменты логистики».

Первая партия Pfizer поступит 16−17 февраля, рассказал Степанов в эфире телеканала «Интер».

Я говорил, что с 15 февраля начнется вакцинация. Это дата, которую я лично называл, исходя из поставки вакцин. Источники поставок задерживаются. По поводу AstraZeneca — сейчас идут технические моменты по логистике отправки вакцины. 16−17 февраля, я думаю, мы ожидаем вакцину в Украине, — заверил министр.

Он утверждает, что Киев выполнил все формальности и сейчас вакцины уже грузят, чтобы отправить в Украине. Минздрав сформировал 347 мобильных бригад для вакцинации, всего создадут 572 группы.

«Ракурс» сообщал, что в Украине создадут онлайн-платформу, где можно будет записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса.

Ранее Степанов заявлял, что в феврале Украина получит от разных производителей 1 млн доз вакцин, еще миллион — в марте.