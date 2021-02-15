Сергей Торбин получил приговор за беспорядки, фото «Громадське»

https://racurs.ua/n150456-ubiystvo-gandzuk-odin-iz-organizatorov-takje-poluchil-prigovor-za-uchastie-v-besporyadkah.html

Ракурс

Сергей Торбин, один из организаторов резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, получил еще один приговор.

Цюрюпинский райсуд Херсонской области приговорил его к пятилетнему заключению за участие в беспорядках под зданием Олешковской районного совета. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Соответствующие беспорядки произошли в 2018 году.

Торбин и его люди, по приказу Мангера, защищали тогдашнюю голову Олешковской РГА Елену Кравченко-Скалозуб. Летом того года местные жители хотели выразить ей недоверие как председателю райсовета, — отмечается в сообщении сообщества.

Отмечается, что в результате столкновений от действий Торбин и его людей пострадали мирные люди, которых избили резиновыми дубинками и палками.

По информации сообщества, Кравченко-Скалозуб является соратницей двух из трех заказчиков убийства Гандзюк и активно помогала им со схемами поджогов Олешковского леса.

Именно против этих поджогов выступала Гандзюк, что, по версии следствия, и стало основной причиной ее убийства.

Если бы за дело Кати не стал распутываться весь этот клубок из властно-бандитских формирований на Херсонщине, этот инцидент с никому не известных Олешек вряд ли вышел бы наружу, — отмечается в сообщении сообщества.



За убийство Гандзюк Торбин уже приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Новый пятилетний срок не значит, что он будет находиться за решеткой еще пять дополнительных лет, поскольку украинское законодательство предусматривает, что больший приговор поглощает меньший.

Напомним, приговор Торбину вступил в силу в августе 2019 года.