Зеленский взялся за реформу Высшего совета правосудия — законы уже в Раде

https://racurs.ua/n150455-zelenskiy-vzyalsya-za-reformu-vysshego-soveta-pravosudiya-zakony-uje-v-rade.html

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Реформирование Высшего совета правосудия (ВСП) предусматривает пакет законов, которые президент Владимир Зеленский внес в парламент 15 февраля.

Речь идет о законопроектах, регулирующих деятельность так называемых дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия. Зеленский направил в парламент законы №№ 5067, 5068 и 5069.

На сайте Верховной Рады пока недоступен полный текст новаций.

Закон № 5067 предлагает изменения в Кодекс административного судопроизводства относительно подсудности дел Верховному суду как суда первой инстанции.

В законопроекте № 5068 предусмотрены изменения в некоторые законы относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

В проекте закона № 5069 регламентированы изменения в ст. 188−32 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые предлагают установить ответственность за невыполнение требований инспектора ВСП.

Все эти документ президент определил как неотложные.

На прошлой неделе Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева, а также реформу ВСП и пообещал направить в парламент три законопроекта.