Зеленський взявся за реформу Вищої ради правосуддя — відповідні закони вже у Раді, фото — Слово і діло

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Реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) передбачає пакет законів, які президент Володимир Зеленський вніс до парламенту 15 лютого.

Йдеться про законопроекти, що регулюють діяльність так званих дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Зеленський спрямував у парламент закони №№ 5067, 5068 і 5069.

На сайті Верховної Ради наразі недоступний повний текст новацій.

Закон № 5067 пропонує зміни до Кодексу адміністративного судочинства щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції.

У законопроекті № 5068 передбачені зміни до деяких законів щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

У проекті закону № 5069 регламентовані зміни до ст. 188−32 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які пропонують встановити відповідальність за невиконання вимог інспектора ВРП.

Усі ці документ президент визначив як невідкладні.

Минулого тижня Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва, а також реформу ВРП і пообіцяв спрямувати у парламент три законопроекти.