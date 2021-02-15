Ткаченко згадав про атаки Порошенка на “1+1” і Медведчука в бенефіціарах

https://racurs.ua/ua/n150454-tkachenko-zgadav-pro-ataky-poroshenka-na-1-1-i-medvedchuka-v-beneficiarah.html

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Олександр Ткаченко, міністр культури, прокоментував заяву олігарха Ігоря Коломойського про те, що раніше Петро Порошенко на етапі виборів хотів загарбати собі телеканал «1+1» і одним з інструментів тиску нібито став «ПриватБанк».

Можу сказати, що на каналі ми відчували цей тиск. Коли потрібно було продовжувати аналогову ліцензію, нам під різними приводами відмовлялися її продовжувати, вимагаючи документи, які не мали права вимагати. Потрібен був суспільний резонанс цих подій, щоб ліцензію все-таки видали без додаткових ускладнень. Періодично депутати передавали мені «дружні» привіти від Петра Олексійовича зі словами, що пора схаменутися і зайняти «державницьку позицію», — розповів Ткаченко в інтерв’ю Lb.ua.

Журналіст поцікавився у міністра, чому з приходом до влади Володимира Зеленського він не дав хід цій справі.

Чому не розповів про атаки на «плюси»? Мені здавалося, що є більш пріоритетні завдання, аніж розбиратися в тому, чим займався Порошенко свого часу по відношенню до мене. Наприклад, медведчуківські канали, — заявив Ткаченко.

Видання процитувало Коломойського, який стверджував, що у 2015−2016 роках Порошенко вів переговори з Суркісом щодо придбання 25% його акцій телеканалу «1+1» (згодом частину цих акцій придбав проросійський нардеп Віктор Медведчук). Олігарх стверджував, що у ситуацію втрутилася екс-очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева, яка нібито запропонувала забрати «ПриватБанк», після чого б «1+1» віддали б бонусом. Ткаченко заявив, що не знав про такі переговори.

Якщо вони і були, я в них участі не брав… За непрямими ознаками можу судити, що такі розмови були, тому що це співпало з моментом з’ясування відносин з «Плюсами» і розбірками з приводу «ПриватБанку», — зазначив міністр.

Ткаченко також запевняє, що на час своєї роботи в «1+1» він не знав про продаж частки Суркісів Медведчуку.

Вони (Суркіси — ред.) знають моє ставлення до Віктора Володимировича, тому, можливо, старанно оберігали мене від згадки цього прізвища, — вказав чиновник.



Разом з тим, спочатку він заявив, що не знає, яка частка телеканалу нині належить куму Путіна, проте згодом її уточнив.

Нагадаємо, Суркіси володіли 24,66% акцій телеканалу «1+1». У 2019 Віктор Медведчук зазначив у своїй декларації, що компанія Bolvik Ventures Ltd, кінцевим бенефіціаром якої є його дружина Оксана Марченко, через ланцюг інших фірм володіє 24,66% акцій в ТОВ «Телерадіокомпанія „Студія 1+1“» і 24,51% акцій телеканалу «2+2». Обидві телекомпанії відповіли на цю новину здивованими прес-релізами, у яких запевняли, що не знають про продаж частки Суркіса. Ткаченко також запевняє, що ця інформація не була йому доступна на той момент. Водночас він уточнив, що йдеться не про 25% акцій телеканалу, а «чверть від чверті» Суркіса.