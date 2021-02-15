Юрій Вербицький загинув у січні 2021 року, фото: ГО «Родина Героїв «Небесної Сотні»

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Офіс Генпрокурора (ОГП) скерував до Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинувальний акт стосовно ще двох осіб, пов’язаних із викраденням 21 січня 2014 року за попередньою змовою та катуванням мітингувальників Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також подальшим вбивством Вербицького.

Їм інкриміновано створення злочинної організації, умисне вбивство, катування, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів (ч. 1 ст. 255, п. 3 в п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127 та ч. 3 ст. 146, ст. 340 Кримінального кодексу). Про це повідомляє прес-служба ОГП.

Оскільки обвинувачувані переховувалися від правоохоронних органів, відповідне досудове розслідування здійснювалося за їхньої відсутності.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, — зазначає прес-служба ОГП.



Загалом за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності притягнуто 15 осіб, стосовно ще чотирьох справи розглядаються судами, інших оголошено в розшук.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини нещодавно виніс рішення у низці справ щодо подій Революції гідності. Серед них — справа «Луценко і Вербицький проти України».