Коли треба підвищувати тарифи, розповіли в Мінсоцполітики — тарифи на комунальні послуги

https://racurs.ua/ua/n150452-koly-treba-pidvyschuvaty-taryfy-rozpovily-v-minsocpolityky.html

Ракурс

Чинний принцип нарахування платіжок за житлово-комунальні послуги вважає календарно неправильним міністр соціальної політики Марина Лазебна. За словами очільниці Мінсоцполітики, в таких умовах українці не встигають підготуватися до нових тарифів. Тому чиновниця пропонує підвищувати тарифи для населення по закінченні опалювального сезону.

Окрім цього, під час свого виступу на форумі «Україна: 30» у Києві 15 лютого міністр також повідомила, що субсидій та пільг вистачить для всіх громадян України, котрі потребують допомоги держави.

Коронакриза — це непередбачуваний процес. Можна не втримати безробіття, не втримати бідність… Ми, в принципі, увійшли в ту ситуацію, коли і тарифи підвищуються, і є підтримка доходів людей. Найголовніша державна програма — це програма щодо оплати житлово-комунальних послуг. У нас ця програма має дві складові — це пільги на оплату «комуналки», якими у нас користуються 1,8 млн осіб, — зазначила Лазебна.

Вона також назвала комунальні пільги статусними.

Розмір пільг від 25% до 100%. Найбільшу — 100% оплату комунальних послуг ми компенсуємо учасникам бойових дій, учасникам війни. У січні середній розмір пільг, який держава компенсовує, склав 1 тис. 100 грн, — додала міністр.

За її словами, іншою програмою гнучкої соціальної підтримки громадян щодо оплати житлово-комунальних послуг стала програма житлових субсидій.

Головна мета для нас — компенсувати малозабезпеченим людям різницю між сумою в платіжці і визначеним для кожного домогосподарства базовим відсотком платежу. У кожного він свій, залежно від доходів родини. 73% субсидіантів, а це 3 млн домогосподарств, — не сплачують більше 10% від своїх доходів. Все інше покриває держава, — резюмувала чиновниця.

Лазебна додала, що у січні середній розмір субсидії склав 2 тис. 200 грн.