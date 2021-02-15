Когда надо повышать тарифы, рассказали в Минсоцполитики

https://racurs.ua/n150452-kogda-nado-povyshat-tarify-rasskazali-v-minsocpolitiki.html

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Действующий принцип начисления платежек за жилищно-коммунальные услуги считает календарно неправильным министр социальной политики Марина Лазебная. По словам главы Минсоцполитики, в таких условиях украинцы не успевают подготовиться к новым тарифам. Поэтому чиновница предлагает повышать тарифы для населения после окончания отопительного сезона.

Кроме этого, во время своего выступления 15 февраля на форуме «Украина: 30» в Киеве министр также сообщила, что субсидий и льгот хватит для всех граждан Украины, которые нуждаются в помощи государства.

Коронакризис — это непредсказуемый процесс. Можно не удержать безработицу, не удержать бедность… Мы, в принципе, вошли в ситуацию, когда и тарифы повышаются, и есть поддержка доходов людей. Самая главная государственная программа — это программа по оплате жилищно-коммунальных услуг. У нас эта программа имеет две составляющие — это льготы на оплату «коммуналки», которыми пользуются 1,8 млн человек, — отметила Лазебная.

Она также назвала коммунальные льготы статусными.

Размер льгот от 25% до 100%. Наибольшую — 100% оплату коммунальных услуг мы компенсируем участникам боевых действий, участникам войны. В январе средний размер льгот, которые государство компенсировало, составил 1 тыс. 100 грн, — добавила министр.

По ее словам, другой программой гибкой социальной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг стала программа жилищных субсидий.

Главная цель — компенсировать малообеспеченным людям разницу между суммой в платежке и определенным для каждого домохозяйства базовым процентом платежа. У каждого он свой, в зависимости от доходов семьи. 73% субсидиантов, а это 3 млн домохозяйств, — не платят более 10% от своих доходов. Все остальное покрывает государство, — резюмировала чиновница.

Лазебная добавила, что в январе средний размер субсидии составил 2 тыс. 200 грн.