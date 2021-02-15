Юрий Вербицкий погиб в январе 2021 года, фото: ОО «Семья Героев «Небесной Сотни»

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Офис генпрокурора (ОГП) направил в Бориспольский горрайонный суд Киевской области обвинительный акт в отношении еще двух человек, связанных с похищением 21 января 2014 года по предварительному сговору и пытками митингующих Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также последующим убийством Вербицкого.

Им инкриминируется создание преступной организации, умышленное убийство, пытки, незаконное лишение свободы или похищение человека, незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов (ч. 1 ст. 255, п. 3 в п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127 и ч. 3 ст. 146, ст. 340 Уголовного кодекса). Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Поскольку обвиняемые скрывались от правоохранительных органов, соответствующее досудебное расследование осуществлялось при их отсутствии.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — отмечает пресс-служба ОГП.



Всего за совершение этих преступлений к уголовной ответственности привлечены 15 человек, в отношении еще четырех дела рассматриваются судами, других объявили в розыск.

Напомним, Европейский суд по правам человека недавно вынес решения в ряде дел по событиям Революции достоинства. Среди них — дело «Луценко и Вербицкий против Украины».