Ткаченко вспомнил об атаках Порошенко на «1+1» и Медведчука в бенефициарах

https://racurs.ua/n150454-tkachenko-vspomnil-ob-atakah-poroshenko-na-1-1-i-medvedchuka-v-beneficiarah.html

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Александр Ткаченко, министр культуры, прокомментировал заявление олигарха Игоря Коломойского о том, что ранее Петр Порошенко на этапе выборов хотел захватить телеканал «1+1» и одним из инструментов давления якобы стал «ПриватБанк».

Могу сказать, что на канале мы чувствовали это давление. Когда нужно было продолжать аналоговую лицензию, нам под разными предлогами отказывались ее продолжать, требуя документы, которые не имели права требовать. Нужен был общественный резонанс этих событий, чтобы лицензию все-таки выдали без дополнительных осложнений. Периодически депутаты передавали мне «дружественные» приветы от Петра Алексеевича со словами, что пора одуматься и занять «державницьку позицію», — рассказал Ткаченко в интервью Lb.ua.

Журналист поинтересовался у министра, почему с приходом к власти Владимира Зеленского он не дал ход этому делу.

Почему не рассказал об атаках на «Плюсы»? Мне казалось, что есть более приоритетные задачи, нежели разбираться в том, чем занимался Порошенко в свое время по отношению ко мне. Например, медведчуковские каналы, — заявил Ткаченко.

Издание процитировало Коломойского, который утверждал, что в 2015—2016 годах Порошенко вел переговоры с Суркисом о приобретении 25% его акций телеканала «1+1» (впоследствии часть этих акций приобрел пророссийский нардеп Виктор Медведчук). Олигарх утверждал, что в ситуацию вмешалась экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, которая якобы предложила забрать «ПриватБанк», после чего бы «1+1» отдали бы бонусом. Ткаченко заявил, что не знал о таких переговорах.

Если они и были, я в них не участвовал… По косвенным признакам могу судить, что такие разговоры были, потому что это совпало с моментом выяснения отношений с «Плюсами» и разборками по поводу «ПриватБанка», — отметил министр.

Ткаченко также уверяет, что в период своей работы в «1+1» он не знал о продаже доли Суркисов Медведчуку.

Они (Суркисы — ред.) знают мое отношение к Виктору Владимировичу, поэтому, возможно, старательно оберегали меня от упоминания этой фамилии, — указал чиновник.



Вместе с тем, сначала он заявил, что не знает, какая доля телеканала в настоящее время принадлежит куму Путина, однако впоследствии ее уточнил.

Напомним, Суркисы владели 24,66% акций телеканала «1+1». В 2019 году Виктор Медведчук отметил в своей декларации, что компания Bolvik Ventures Ltd, конечным бенефициаром которой является его жена Оксана Марченко, через цепь других фирм обладает 24,66% акций в ООО «Телерадиокомпания „Студия 1+1“» и 24,51% акций телеканала «2+2». Обе телекомпании ответили на эту новость удивленными пресс-релизами, в которых утверждали, что не знают о продаже доли Суркиса. Ткаченко также уверяет, что эта информация не была ему доступна на тот момент. Вместе с тем, он уточнил, что речь идет не о 25% акций телеканала, а «четверть от четверти» доли Суркисов.