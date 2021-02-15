Сергій Торбін отримав вирок за заворушення, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n150456-ubyvstvo-gandzuk-odyn-iz-organizatoriv-takoj-otrymav-vyrok-za-uchast-u-zavorushennyah.html

Ракурс

Сергій Торбін, один із організаторів резонансного вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, отримав ще один вирок.

Цюрюпинський райсуд Херсонської області засудив його до п’ятирічного ув’язнення за участь у заворушеннях під будівлею Олешківської районної ради. Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Відповідні заворушення сталися у 2018 році.

Торбін та його люди, за наказом Мангера, захищали тодішню голову Олешківської РДА Олену Кравченко-Скалозуб. Влітку того року місцеві мешканці хотіли висловити їй недовіру як голові райради, — зазначається у повідомленні спільноти.

Зазначається, що в результаті сутичок від дій Торбіна та його людей постраждали мирні люди, яких побили гумовими кийками і палицями.

За інформацією спільноти, Кравченко-Скалозуб є соратницею двох із трьох замовників вбивства Гандзюк і активно допомагала їм зі схемами підпалів Олешківського лісу.

Саме проти цих підпалів виступала Гандзюк, що, за версією слідства, і стало основною причиною її вбивства.

Якби через справу Каті не почав розплутуватись весь цей клубок із владно-бандитських формувань на Херсонщині, цей інцидент із нікому не відомих Олешок навряд чи вийшов би назовні, — наголошується у повідомленні спільноти.



За вбивство Гандзюк Торбіна вже засудили до 6,5 років позбавлення волі. Новий п’ятирічний термін не означає, що він перебуватиме за ґратами ще п’ять додаткових років, оскільки українське законодавство передбачає, що більший вирок поглинає менший.

Нагадаємо, вирок Торбіну набув чинності у серпні 2019 року.