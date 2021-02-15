У світі розпочалася вакцинація від коронавірусу, фото:

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Вакцинація від коронавірусу вже активно здійснюється у низці країн світу, що дозволяє ученим уточнити ефективність застосовуваних вакцин.

Так, нещодавно були уточнені дані щодо ефективності вакцини Pfizer, яка активно застосовується в Ізраїлі, повідомляє видання The Times of Israel.

У межах відповідного дослідження учені порівняли дані щодо 600 тис. людей, які отримали необхідні дві дози вакцини Pfizer (з них — 170 тис. осіб були старше 60 років, 430 тис. — віком від 16 до 59 років) з групою із 600 тис. невакцинованих людей.

Виявилося, що в прищепленій групі випадки симптоматичної інфекції були знижені на 94%, у порівнянні з неприщепленою, а кількість випадків серйозного перебігу захворювання була меншою на 92%.

Також зазначається, що ефективність вакцини Pfizer може зрости ще більше через кілька тижнів після введення другої дози препарату.

Нагадаємо, у МОЗ України заявили, що надходження вакцини Pfizer до нашої держави дещо затримується у зв’язку з «технічними моментами з логістики».