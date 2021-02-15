Санкції і для «Кварталу 95» вимагають у Раді (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n150462-sankciy-i-dlya-kvartalu-95-vymagaut-u-radi-dokument.htmlРакурс
Санкції для «Кварталу 95» вимагають у Раді. Закрити студію вимагає народний депутат Гео Лерос. Він звернувся до Ради національної безпеки і оборони з метою перевірити ТОВ «Квартал 95» щодо пропаганди тероризму та співпраці з підсанкційними російськими структурами.
Лерос на своїй сторінці у Фейсбук 15 лютого оприлюднив текст відповідного депутатського звернення до РНБО.
У наступному порядку денному РНБО має бути включене питання про введення санкцій щодо ТОВ «Квартал 95″ та його бенефіціарів. 10 лютого відповідне звернення я направив на секретаря РНБО, — заявив позафракційний депутат.
Він нагадав, що програму «Ліга сміху» до перемоги на президентських виборах 2019 року вів Володимир Зеленський. Він і досі володіє правами на відповідну торгову марку, яку продали російському телеканалу СТС. Ним володіє медіахолдинг «Національна медіа група» (НМГ) та російський держбанк ВТБ.
Зеленський повідомив у декларації, що наприкінці 2020 року отримав від ТОВ «Квартал 95» роялті на понад 4,5 млн грн.
І «ВТБ», і банк «Росія» — під міжнародними санкціями через анексію українського Криму Росією та її причетність до конфлікту на Донбасі. Зйомки нової телепередачі відбудуться в Москві з подальшою трансляцією на російському каналі СТС. Цей канал із травня 2020 року долучений до санкційного списку РНБО України, — розповідає Лерос.
Також свої заявки на участь у кастинг-фестивалі подали команди з окупованих територій України та анексованого Криму.
Лерос нагадав інформацію Liga.net, яка писала, що, крім продажу франшизи, Зеленський «продавав» покупцеві свої сценарії.
Це означає, що команда Зеленського безпосередньо бере участь у пропаганді ОРДЛО, — пише нардеп.