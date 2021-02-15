Санкцій і для "Кварталу 95" вимагають у Раді, фото — Главком

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Ракурс

Санкції для «Кварталу 95» вимагають у Раді. Закрити студію вимагає народний депутат Гео Лерос. Він звернувся до Ради національної безпеки і оборони з метою перевірити ТОВ «Квартал 95» щодо пропаганди тероризму та співпраці з підсанкційними російськими структурами.

Лерос на своїй сторінці у Фейсбук 15 лютого оприлюднив текст відповідного депутатського звернення до РНБО.

У наступному порядку денному РНБО має бути включене питання про введення санкцій щодо ТОВ «Квартал 95″ та його бенефіціарів. 10 лютого відповідне звернення я направив на секретаря РНБО, — заявив позафракційний депутат.

Він нагадав, що програму «Ліга сміху» до перемоги на президентських виборах 2019 року вів Володимир Зеленський. Він і досі володіє правами на відповідну торгову марку, яку продали російському телеканалу СТС. Ним володіє медіахолдинг «Національна медіа група» (НМГ) та російський держбанк ВТБ.

Зеленський повідомив у декларації, що наприкінці 2020 року отримав від ТОВ «Квартал 95» роялті на понад 4,5 млн грн.

І «ВТБ», і банк «Росія» — під міжнародними санкціями через анексію українського Криму Росією та її причетність до конфлікту на Донбасі. Зйомки нової телепередачі відбудуться в Москві з подальшою трансляцією на російському каналі СТС. Цей канал із травня 2020 року долучений до санкційного списку РНБО України, — розповідає Лерос.

Також свої заявки на участь у кастинг-фестивалі подали команди з окупованих територій України та анексованого Криму.

Лерос нагадав інформацію Liga.net, яка писала, що, крім продажу франшизи, Зеленський «продавав» покупцеві свої сценарії.