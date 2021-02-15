Лікар Кузьменко стала кандидатом у нардепи від ЄС. Фото: Софія Федина у Facebook

https://racurs.ua/ua/n150463-likar-kuzmenko-stala-kandydatom-u-nardepy-vid-ievropeyskoyi-solidarnosti.html

Ракурс

Лікар Юлія Кузьменко висунута партією «Європейська солідарність» на довибори у Верховну Раду за мажоритарним округом № 50.

Рішення про висунення Кузьменко було ухвалено на звернення ветеранських і волонтерських організацій. Довибори у 50-му окрузі на Донеччині відбудуться 28 березня 2021 року. Про це повідомила народний депутат від «Європейської солідарності» Софія Федина у Facebook та прес-служба політсили.

По Донеччині по виборчому округу № 50 (Покровськ, Мирноград, Добропілля) від «Європейської солідарності» балотуватиметься Юля Кузьменко, — йдеться в повідомленні нардепа.



Як відомо, Юлія Кузьменко — професійний педіатр-кардіолог, волонтер та військовий медик. У 2019 році стала підозрюваною у справі про вбивство українського журналіста Павла Шеремета, разом із музикантом Андрієм Антоненком та військовою медсестрою Яною Дугарь. Свою причетність до злочину вони заперечують.

Нагадаємо, кандидатом у народні депутати на окрузі № 87 в Івано-Франківській області від «Європейської солідарності» стала Маруся Звіробій (Олена Самбул). На довиборах до Ради в цьому окрузі її суперниками стануть український легендарний силач Василь Вірастюк від партії «Слуга народу», представник партії «За майбутнє" Олександр Шевченко та представник «Свободи» Руслан Кошулинський.