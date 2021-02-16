Сексистский скандал в прямом эфире — Арестович «извинился» перед Геращенко

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В украинской политике разгорелся сексистский скандал — сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко 15 февраля ушла из прямого телеэфира программы «Свобода слова».

Речь идет о сексистских высказываниях Алексея Арестович, спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

Во время дискуссии Геращенко заявила, что во время визита президента Владимира Зеленского на фронт с послами ЕС он заявил, что «сепаратисты стреляют», а не войска России. По ее словам, это является «нарративом Кремля». В ответ Арестович обвинил «Европейскую солидарность» в подрыве национальной безопасности Украины.

Кто деморализует украинских военных? Не вы? «ЕС» составляет сказки о том, что им запрещают, не дают стрелять. Вы же их и развращаете, Вагнером этим всем, Медведчуком… Вы открыто работаете против национальной безопасности государства, информационной составляющей. Я обвиняю «ЕС» в том, что вы работаете в соответствии с российскими нарративами. Вы внешность президента обсуждаете… Не так бронежилет сидит, не так шлем — вы уже к уровню женской общаги опустились ПТУшной такой, в том, что вы делаете, — заявил Арестович.

Геращенко ответила, что ей бы хотелось, чтобы на «женскую общагу» отреагировала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, которая также была гостьей эфира. Впоследствии нардеп сообщила, что из-за высказываний Арестович она уходит с программы.

Я не могу быть в эфире, где продолжается сексизм, и это не пресекается, к сожалению ни ведущим, ни присутствующими коллегами. Подобную риторику от представителя партии власти ни в одной европейской стране трудно себе представить, — заявила Геращенко.

Арестович перебил Геращенко и заявил, что это ложь. Ведущий попросил его дать возможность высказаться нардепу и отметил, что высказывание об общежитие было оскорбительным и сексистским, и можно было бы извиниться.

Спикер ТКГ отказался и ведущий завершил программу раньше, чем предполагалось.

Утром 16 февраля Арестович написал на своей странице в Фейсбук якобы извинения за вчерашний инцидент.