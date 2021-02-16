Поиски пропавшего туриста. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n150486-tretiy-den-v-karpatah-ischut-propavshego-turista-iz-kieva-video.html

Ракурс

Поиск пропавшего туриста из Киева, который заблудился в украинских Карпатах, возобновили во вторник, 16 февраля.

В 6.00 продолжили искать мужчину, который пропал в районе горы Гемба — одной из самых высоких вершин горного массива Полонина Боржава, которая расположена на границе Свалявского и Межгорского районов Закарпатской области. К работам привлечены 56 человек и 13 единиц техники, в том числе снегоболотоход «Богун» и вертолет. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что от спасателей привлечены восемь горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья, Львовщины и второго специального центра быстрого реагирования из Дрогобыча. Также помогают трое волонтеров.

Между тем в украинском Гидрометцентре отметили, что 16 февраля из-за снегопадов и метели на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Напомним, 14 февраля одна из групп спасателей в районе горы Магура-Жиде нашла одного из заблудившихся туристов. Состояние его здоровья было удовлетворительным.