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В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус в Украине — за сутки умерли 150 больных (ИНФОГРАФИКА)

16 фев 2021, 10:27
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За минувшие сутки, 15 февраля, зафиксировали еще 3 тыс. 143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 182 ребенка и 179 медиков.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах:

  • Ивано-Франковской области — 621;
  • Черновицкой области — 343;
  • городе Киеве — 308;
  • Винницкой области — 210;
  • Закарпатской области — 204.

Госпитализировали за сутки 915 больных. В настоящее время на коронавирус в Украине официально болеют 129,1 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию ситуации с коронавирусом.

Умерли за сутки 150 больных, выздоровели — 6 тыс. 189 пациентов.

Проведено за сутки 39 тыс. 401 тестирование на коронавирус.

За все время пандемии коронавируса в Украине:

  • заболели 1 млн 276 тыс. 618 человек;
  • выздоровели 1 млн 122 тыс. 968 пациентов;
  • умерли 24 тыс. 542 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: Максим Степанов

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: Evgeny Istrebin

Напомним, в Великобритании обнаружили еще один штамм коронавируса, который может сделать имеющиеся вакцины менее эффективными.

Источник: Ракурс


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