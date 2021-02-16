В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n150485-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-umerli-150-bolnyh-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За минувшие сутки, 15 февраля, зафиксировали еще 3 тыс. 143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 182 ребенка и 179 медиков.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах:

Ивано-Франковской области — 621;

Черновицкой области — 343;

городе Киеве — 308;

Винницкой области — 210;

Закарпатской области — 204.

Госпитализировали за сутки 915 больных. В настоящее время на коронавирус в Украине официально болеют 129,1 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию ситуации с коронавирусом.

Умерли за сутки 150 больных, выздоровели — 6 тыс. 189 пациентов.

Проведено за сутки 39 тыс. 401 тестирование на коронавирус.

За все время пандемии коронавируса в Украине:

заболели 1 млн 276 тыс. 618 человек;

выздоровели 1 млн 122 тыс. 968 пациентов;

умерли 24 тыс. 542 больных.

Напомним, в Великобритании обнаружили еще один штамм коронавируса, который может сделать имеющиеся вакцины менее эффективными.