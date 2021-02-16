В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n150481-v-britanii-obnarujili-novyy-shtamm-koronavirusa-s-opasnoy-mutaciey.html

Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, продолжает мутировать.

В Великобритании обнаружили новый опасный штамм коронавируса, который может быть менее уязвимым для антител, сообщает The Guardian.

Новый штамм получил название В1525, его обнаружили в геномах из уже 10 стран, среди которых также Дания, США и Австралия.

Этот штамм содержит мутацию E484K, которая также присутствует в штаммах коронавируса, возникших в Южной Африке и Бразилии. Считается, что она делает вирус способным лучше избегать нейтрализующих антител, которые вырабатывает организм.

Эта мутация является изменениями в билке-«шипе», который помогает вирусу проникать в клетки. Этот же белок является мишенью ряда ведущих вакцин от коронавируса, в частности созданной компанией Pfizer.

Ученые отмечают, что пока неизвестно, какое влияние могут иметь ряд мутаций на способность коронавируса инфицировать людей или тяжесть заболевания, но наличие мутации E484K предоставляет определенный уровень устойчивости к некоторым вакцинам.

Мы пока не знаем, насколько хорошо этот (новый — ред.) вариант будет распространяться, но если он будет успешным, можно считать, что иммунитет от любой вакцины или предшествующей инфекции будет притуплен, — подчеркивают медики.

Стоит добавить, что главный инфекционист США и главный медицинский советник президента Джо Байдена Энтони Фаучи призывает не расслабляться на фоне вакцинации, которая началась.

Он отмечает, что имеющиеся на сегодня вакцины от коронавируса, несмотря на свою эффективность, не смогут защитить от всех штаммов, поскольку вирус продолжает мутировать и появляются новые его вариации, сообщает издание Axios.

К счастью, с рядом из них вакцина хорошая справляется, но не со всеми, — подчеркивает Фаучи.

В то же время Фаучи выразил оптимизм по поводу вакцинации, на добавил, что миру «нужно еще много пройти».

Он отметил, что в США, где вакцинация началась в декабре 2020 года, последние месяцы были худшими с начала эпидемии — количество случаев заболевания в декабре и январе составляло от 300 до 400 тыс. в день, а количество летальных случаев 3−4 тыс. в день.

Фаучи отметил, что сам опасался заразиться, особенно во время посещения Белого дома в период президентства Дональда Трампа, известного своим менее серьезным отношением к угрозе коронавируса, однако старался не зацикливаться на этом.

Напомним, в Израиле, где уже началась массовая вакцинация от коронавируса, благодаря собранным данным смогли уточнить эффективность вакцины, разработанной компанией Pfizer.