У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n150481-u-brytaniyi-vyyavyly-novyy-shtam-koronavirusu-z-nebezpechnou-mutaciieu.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, продовжує мутувати.

У Великій Британії виявили новий небезпечний штам коронавірусу, який може бути менш вразливим для антитіл, повідомляє The Guardian.

Новий штам отримав назву В1525, його виявили у геномах з вже 10 країн, серед яких також Данія, США та Австралія.

Цей штам містить мутацію E484K, котра також присутня у штамах коронавірусу, що виникли в Південній Африці та Бразилії. Вважається, що вона робить вірус здатним краще уникати нейтралізуючих антитіл, які виробляє організм.

Ця мутація є змінами у білку-«шипу», котрий допомагає вірусу проникати до клітин. Цей же білок є мішенню низки провідних вакцин від коронавірусу, зокрема створеної компанією Pfizer.

Учені зазначають, що наразі ще невідомо, який вплив може мати низка мутацій на здатність коронавірусу інфікувати людей або на тяжкість захворювання, проте наявність мутації E484K надає певний рівень стійкості до деяких вакцин.

Ми поки не знаємо, наскільки добре цей (новий — ред.) варіант буде поширюватися, але якщо він буде успішним, можна вважати, що імунітет від будь-якої вакцини або попередньої інфекції буде притуплений, — наголошують медики.

Варто додати, що головний інфекціоніст США та головний медичний радник президента Джо Байдена Ентоні Фаучі закликає не розслаблятися на тлі вакцинації, що розпочалася.

Він наголошує, що наявні на сьогодні вакцини від коронавірусу, попри свою ефективність, не зможуть захистити від усіх штамів, оскільки вірус продовжує мутувати і з’являються нові його варіації, повідомляє видання Axios.

На щастя, з низкою з них вакцина добра справляється, але не з усіма, — наголошує Фаучі.

Водночас Фаучі висловив оптимізм з приводу вакцинації, додавши, однак, що світу «потрібно ще багато пройти».

Він зазначив, що у США, де вакцинація розпочалася у грудні 2020 року, останні місяці були найгіршими з початку епідемії — кількість випадків захворювання у грудні та січні становила від 300 до 400 тис. на день, а кількість летальних випадків 3−4 тис. на день.

Фаучі зазначив, що сам побоювався заразитися, особливо під час відвідування Білого дому в період президентства Дональда Трампа, відомого своїм менш серйозним ставленням до загрози коронавірусу, проте намагався не зациклюватися на цьому.

Нагадаємо, в Ізраїлі, де вже розпочалася масова вакцинація від коронавірусу, завдяки зібраним даним змогли уточнити ефективність вакцини, розробленої компанією Pfizer.