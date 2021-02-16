У Зеленського обговорили загибель військових на Донбасі, фото: Офіс президента

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, повернувшись з ОАЕ, обговорив з міністром оборони Андрієм Тараном, головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком, заступником керівника Офісу президента Романом Машовцем та членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігорем Герасименком нещодавню загибель трьох військових на Донбасі.

Зеленський, зокрема, дав 10 днів на встановлення винних у цій трагедії, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Близько 9.30 14 лютого капітан Олександр Войтенко, старший солдат Дмитро Мироненко та солдат В’ячеслав Олексієнко підірвалися на п’яти мінах ТМ-62, встановлених у шаховому порядку. Медикам, які прибули на місце інциденту, врятувати їхні життя не вдалося.

Військові переміщувалися для несення служби та рухалися вздовж дороги за маршрутом.

В Офісі президента зазначають, що наразі розглядаються три ймовірні причини підриву:

порушення правил поводження з боєприпасами і вибуховими пристроями;

теракт незаконних збройних формувань шляхом дистанційного підриву міни;

недбале ставлення військових до служби, що виразилося в неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань.

Крім того, Зеленський доручив перевірити всі мінно-вибухові загородження на дорогах і шляхах сполучення в зоні проведення ООС, а також зняти застарілі та недоцільні міни, вказавши це у відповідних документах.

Нагадаємо, вибух, який забрав життя трьох військових, стався поблизу селища Новолуганське в Донецькій області.