У Зеленского обсудили гибель военных на Донбассе, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n150480-gibel-voennyh-na-donbasse-u-zelenskogo-nazvali-tri-versii.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, вернувшись из ОАЭ, обсудил с министром обороны Андреем Тараном, главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, заместителем главы Офиса президента Романом Машовцем и членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорем Герасименко недавнюю гибель трех военных на Донбассе.

Зеленский, в частности, дал 10 дней на установление виновных в этой трагедии, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Около 9.30 14 февраля капитан Александр Войтенко, старший солдат Дмитрий Мироненко и солдат Вячеслав Олексиенко подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Медикам, которые прибыли на место инцидента, спасти их жизни не удалось.

Военные перемещались для несения службы и двигались вдоль дороги по маршруту.

В Офисе президента отмечают, что сейчас рассматриваются три возможные причины взрыва:

нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами;

теракт незаконных вооруженных формирований путем дистанционного подрыва мины;

халатное отношение военных к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач.

Кроме того, Зеленский поручил проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения в зоне проведения ООС, а также снять устаревшие и нецелесообразные мины, указав это в соответствующих документах.

Напомним, взрыв, унесший жизни трех военных, произошел вблизи поселка Новолуганское в Донецкой области.