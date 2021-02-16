Штурм Капитолия будет расследовать спецкомиссия, аналогичная созданной после терактов 11 сентября

Во время штурма Капитолия, фото: Factcheck.kz

https://racurs.ua/n150479-shturm-kapitoliya-budet-rassledovat-speckomissiya-analogichnaya-sozdannoy-posle-teraktov.html

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Конгресс США создает внешнюю независимую комиссию, которая будет расследовать «факторы и причины» штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, произошедшего 6 января.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила об этом в письме к законодателям, сообщает издание «Голос Америки».

По словам Пелоси, эта комиссия будет создана по образцу аналогичной, которую создавали после масштабных терактов 11 сентября 2001 года.

Пелоси добавила, что эта комиссия также рассмотрит «факты и причины, касающиеся готовности и реагирования полиции Капитолия США и других федеральных и местных правоохранительных органов в районе Капитолия».

6 января 2021 года сторонники Трампа проводили акцию протеста у здания Капитолия в Вашингтоне, в котором американский Конгресс собрался, чтоб утвердить результаты президентских выборов, на которых республиканец Трамп уступил кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

Протесты переросли в столкновения с полицией. Впоследствии сторонникам Трампа удалось прорвать полицейский кордон и зайти в помещение Капитолия. В результате этих беспорядков погибли пять человек.