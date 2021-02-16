Штурм Капітолію розслідуватиме спецкомісія, аналогічна створеній після терактів 11 вересня

Під час штурму Капітолію, фото: Factcheck.kz

https://racurs.ua/ua/n150479-shturm-kapitoliu-rozsliduvatyme-speckomisiya-analogichna-stvoreniy-pislya-teraktiv-11-veresnya.html

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Конгрес США створює зовнішню незалежну комісію, яка розслідуватиме «фактори та причини» штурму Капітолія прихильниками Дональда Трампа, котрий стався 6 січня.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі повідомила про це в листі до законодавців, повідомляє видання «Голос Америки».

За словами Пелосі, ця комісія буде створена за зразком аналогічної, яку створювали після масштабних терактів 11 вересня 2001 року.

Пелосі додала, що ця комісія також розгляне «факти і причини, що стосуються готовності і реагування поліції Капітолію США та інших федеральних і місцевих правоохоронних органів в районі Капітолію».

6 січня 2021 року прихильники Трампа проводили акцію протесту біля будівлі Капітолію у Вашингтоні, у котрій американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів, на яких республіканець Трамп поступився кандидатові від Демократичної партії Джо Байдену.

Протести переросли в сутички з поліцією. Згодом прихильникам Трампа вдалося прорвати поліцейський кордон та зайти в приміщення Капітолію. В результаті цих заворушень загинули п’ятеро людей.