Юрій Вітренко, фото: ASPI

https://racurs.ua/ua/n150478-vitrenko-proponuie-shmygalu-zvilnyty-golovu-naftogazu-ta-naglyadovu-radu-zmi-dokument.html

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Юрій Вітренко, виконувач обов’язків міністра енергетики, пропонує прем'єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно звільнити очільника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва та припинити контракти з членами наглядової ради цієї держкомпанії.

Про це йдеться у листі Вітренко Шмигалю від 12 лютого, який потрапив до рук видання LB.ua.

Також Вітренко пропонує прем'єру провести аудит ефективності діяльності АТ «НАК «Нафтогаз України» та всіх підприємств, що входять до Групи Нафтогаз.

Наразі звільнити Коболєва може лише Наглядова рада, в яку входять п’ять діючих членів — двоє від держави та троє незалежних. Проте Кабмін, як акціонер «Нафтогазу», може достроково припинити повноваження чинного складу ради чи окремих її членів та призначити нових.

Свою пропозицію щодо кадрових змін у керівництві «Нафтогазу» Вітренко мотивує такими обставинами:

невиконання показників по видобутку газу, які було затверджено урядом;

подальшими планами «Нафтогазу» зі скорочення видобування газу в найближчі роки;

результатами ревізії фінансово-господарської діяльності «Нафтогазу» за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року, проведеної Держаудитслужбою, якими встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 75,5 млрд грн.

Враховуючи наведені вище факти, а також беручи до уваги інформацію, наведену у додатках до цього листа, Міненерго пропонує невідкладно розглянути питання зміни керівництва АТ «НАК «Нафтогаз України», припинення контрактів з членами Наглядової ради АТ «НАК «Нафтогаз України» та проведення конкурсів на заміщення відповідних посад, — наголошується в листі.

Варто додати, що лист Вітренка з’явився того ж дня, коли Європарламент схвалив резолюцію щодо прогресу реформ в Україні, у якій, зокрема, висловив занепокоєння щодо нападок проти керівництва «Нафтогазу», котрі підривають незалежність компанії та прогрес реформ у цій галузі.

Вітренко у листопаді 2018 року був призначений на посаду виконавчого директора НАК «Нафтогаз України». У травні 2020 року він отримав повідомлення про звільнення через два місяці.

Тоді ж Вітренко розкритикував діяльність Коболєва на посаді та заявив, що той не має достатньої компетенції для керівництва компанією. Своє звільнення тоді Вітренко називав «реакцією Коболєва на незручну правду, в якій він вбачає загрозу для свого крісла».