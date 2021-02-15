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Набережна Бердянська перетворилася на льодову скульптуру. Фото: Тетяна Черемісіна у Facebook
Набережна Бердянська перетворилася на льодову скульптуру (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n150477-naberejna-berdyanska-peretvorylasya-na-lodovu-skulpturu-foto.htmlРакурс
Набережна міста Бердянськ Запорізької області стала схожою на казкове місце.
На території регіону вирує потужний арктичний циклон. Після хуртовини та опадів Набережна курортного міста покрилася льодом. Фотознімки казкового місця у соціальній мережі Facebook опублікувала місцева фотохудожниця Тетяна Черемісіна.
За інформацією синоптиків, 16 лютого у Запоріжжі та на території Запорізької області на дорогах збережеться ожеледиця. Рятувальники оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.
Нагадаємо, кольоровий сніг випав у Чехії та Словаччині — опади мають рожеве та помаранчеве забарвлення. Таким снігом засипало й іспанські Піренеї, Францію, Швейцарію та австрійський Тироль.
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