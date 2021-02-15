Набережна Бердянська перетворилася на льодову скульптуру. Фото: Тетяна Черемісіна у Facebook

https://racurs.ua/ua/n150477-naberejna-berdyanska-peretvorylasya-na-lodovu-skulpturu-foto.html

Ракурс

Набережна міста Бердянськ Запорізької області стала схожою на казкове місце.

На території регіону вирує потужний арктичний циклон. Після хуртовини та опадів Набережна курортного міста покрилася льодом. Фотознімки казкового місця у соціальній мережі Facebook опублікувала місцева фотохудожниця Тетяна Черемісіна.

За інформацією синоптиків, 16 лютого у Запоріжжі та на території Запорізької області на дорогах збережеться ожеледиця. Рятувальники оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, кольоровий сніг випав у Чехії та Словаччині — опади мають рожеве та помаранчеве забарвлення. Таким снігом засипало й іспанські Піренеї, Францію, Швейцарію та австрійський Тироль.