Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Набережна Бердянська перетворилася на льодову скульптуру. Фото: Тетяна Черемісіна у Facebook

Набережна Бердянська перетворилася на льодову скульптуру (ФОТО)

15 лют 2021, 23:02
999

Набережна міста Бердянськ Запорізької області стала схожою на казкове місце.

На території регіону вирує потужний арктичний циклон. Після хуртовини та опадів Набережна курортного міста покрилася льодом. Фотознімки казкового місця у соціальній мережі Facebook опублікувала місцева фотохудожниця Тетяна Черемісіна.

За інформацією синоптиків, 16 лютого у Запоріжжі та на території Запорізької області на дорогах збережеться ожеледиця. Рятувальники оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Набережна Бердянська перетворилася на льодову скульптуру. Фото: Тетяна Черемісіна у Facebook

Набережна Бердянська перетворилася на льодову скульптуру. Фото: Тетяна Черемісіна у Facebook


Набережна Бердянська перетворилася на льодову скульптуру. Фото: Тетяна Черемісіна у Facebook

Нагадаємо, кольоровий сніг випав у Чехії та Словаччині — опади мають рожеве та помаранчеве забарвлення. Таким снігом засипало й іспанські Піренеї, Францію, Швейцарію та австрійський Тироль.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів