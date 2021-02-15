https://racurs.ua/n150477-naberejnaya-berdyanska-prevratilas-v-ledovuu-skulpturu-foto.html

Ракурс

Набережная города Бердянск Запорожской области стала похожей на сказочное место.

На территории региона бушует мощный арктический циклон. После метели и осадков Набережная курортного города покрылась льдом. Фотоснимки сказочного места в социальной сети Facebook опубликовала местная фотохудожница Татьяна Черемисина.

По информации синоптиков, 16 февраля в Запорожье и на территории Запорожской области на дорогах сохранится гололедица. Спасатели объявили первый уровень опасности, желтый.

Напомним, цветной снег выпал в Чехии и Словакии — осадки имеют розовую и оранжевую окраску. Таким снегом засыпало и испанские Пиренеи, Францию, Швейцарию и австрийский Тироль.