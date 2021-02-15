День инноваций отмечают 16 февраля. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/n150476-16-fevralya-otmechaut-den-innovaciy-i-chtyat-pamyat-anny-prorochicy.html

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16 февраля церковный праздник — День памяти святых Симеона и Анны Пророчицы. Святые Симеон и Анна встретили в храме младенца Иисуса на 40 день после его рождения.

Украинцы верили, что в этот день особый день, надо стараться сделать как можно больше дел, и не брать деньги в долг. Также наши предки верили, что в этот день в конюшню может прийти домовой, поэтому его пытались задобрить — ставили в углу горшок каши.

Народные приметы на 16 февраля:

Много снега в этот день — лето будет дождливым.

Воробьи 16 февраля чирикают громко — весна наступит очень скоро.

В мире 16 февраля отмечают День инноваций, День независимости Литвы, национальный праздник КНДР, День одалживания ворчуна и Национальный день миндаля в США.

16 февраля в истории:

1267 год — Кастилия и Португалия заключили Бадахосский договор о межгосударственной границе.

1918 год — провозгласили Кубанскую народную республику.

1923 год — археолог Говард Картер раскрыл вход в гробницу фараона Тутанхамона.

1968 год — в американском городе Гэйливиль появилась первая телефонная служба спасения — 911.

2005 год — вступил в силу Киотский протокол.

Напомним, 15 февраля в Украине отмечали церковный праздник Сретение Господне — один из древнейших праздников в православии. Принято считать, что именно в этот день в Иерусалимский храм принесли младенца Иисуса Христа.