Тела четырех человек обнаружили в квартире на Херсонщине. Фото: 12 канал

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Ракурс

Тела четырех человек обнаружили в квартире одного из домов в Новой Каховке на Херсонщине.

В понедельник, 15 февраля, в 9.50 в полицию обратилась председатель ОСМД одного из жилых домов и заявила, что жительница одной из квартир уже третий день не открывает дверь и не выходит из дома. Также заявлялось, что в квартире горит свет и работает телевизор. Об этом сообщила пресс-служба полиции Херсонщины.

По указанному адресу прибыли спасатели ГСЧС и полицейские. С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись к окну квартиры и увидели, что в кухне на полу лежат четыре человека — владелица квартиры, еще одна женщина и двое мужчин. Эксперт предварительно не обнаружил признаков насильственной смерти.

В настоящее время проводятся следственные действия, а судебно-медицинская экспертиза должна установить причины смерти умерших. Событие предварительно квалифицировали по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины

Напомним, убийство сожителя женщина из Кривого Рога пыталась выдать за самоубийство. Она зарезала мужа, когда тот управлял автомобилем.